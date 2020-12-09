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  3. Masumlar Apartmanı'nda skandal aşk! Gülben, Naci'den hoşlanıyor

Masumlar Apartmanı'nda skandal aşk! Gülben, Naci'den hoşlanıyor

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in çöp evdeki yangından kurtaran Naci'ye aşık olması izleyicileri hayrete düşürdü. Sosyal medyada da çok konuşulan bu konuyla ilgili dizinin takipçileri tarafından çokça yorum yapıldı. Dizden o anlar ise ekranlara böyle kaydedildi.

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09 Aralık 2020 Çarşamba 11:07
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