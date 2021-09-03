Masumlar Apartmanı'nda şoke eden ayrılık! Ezgi Mola diziye veda ediyor! Yerine gelecek ismin bile netleştiği söyleniyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde seyirciyi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın yeni sezonda yer almayacağı iddia edilmesi üzerine herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SAFİYE, NESLİHAN ATAGÜL OLACAK

Sezon finalinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ölerek ayrılmasının hemen ardından ortaya Ezgi Mola hakkında atılan bu iddia dizi severleri fazlasıyla üzerken Masumlar Apartmanı'na Safiye rolüne bundan sonra Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül’ün hayat vereceği söylendi.

"ÜMİT EDİYORUZ"

Ezgi Mola bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmazken menajeri "“Şu an için bir ayrılık söz konusu değil. Şu anda Ezgi Mola, Erşan Kuneri dizisi çekimlerinde. Bu proje biter bitmez yeni sezonda öncesinde Masumlar Apartmanı dizisinde olmasını ümit ediyoruz” diyerek kafaların iyice karışmasına neden oldu.

Öte yandan Son döneme damgasını vuran internet dizisi Atiye'de ki performansıyla göz dolduran Şenolsun, yeni sezonda TRT’nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna dahil oldu.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları arasında yer alan Safiye karakteri takıntıları ile dikkat çekiyor. Mantıksız ve rahatsız edici tekrarlayan düşünce, davranışlar ise obsesif kompulsif bozukluk (OKB) durumunu ortaya çıkarıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gülben ve Safiye obsesif davranışları olan iki kardeştir. Özellikle Safiye annesinin üzerinde yarattığı olumsuz rol modelliğin etkisindedir, davranışlarının arkasında bu neden yatmaktadır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir. Han'ın hayattaki temel amacı sadakat duyduğu ailesini kollamaktır. Ancak Han'ın hayatı İnci'yi gördükten sonra değişecektir. Ona aşık olacak ve beraber mutlu olma amacı güdecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktirmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farklı bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedenle hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Dizide Han ve İnci'nin yakın arkadaşları Esat ve Esra'dır. Esat Han'ın çocukluk arkadaşıyken aynı zamanda iş arkadaşlarıdırlar ve Han Esat'tan "tek arkadaşım" olarak bahsetmektedir. Esra ise İnci'nin radyodan arkadaşıdır ve beraber radyo yayını yapmaktadırlar. Dizide geriye dönüşler de sıklıkla kullanılarak karakterlerin ruh hâllerinin gelişimi ve yaşadıkları sorunların temellerine atıfta bulunulmaktadır.