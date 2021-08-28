Masumlar Apartmanı'nda taşları yerinden oynayacak! Öyle bir isim geldi ki reytingler tavan yapacak

TRT ekranlarında Pazartesi günleri ekranlara gelen seyircileri ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuna yeni bir isim katıldı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda," Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen yeni sezonuna Melisa Şenolsun da dahil oluyor..." ifadelerine yer verilerek güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un kadroya katıldığı belirtildi. Paylaşılan videoda Melisa Şenolsun, " Merhaba, Masumlar Apartmanı yeni sezonunda ben de varım" dedi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncu adı (Karakter)

Birkan Sokullu (HAN)

Ezgi Mola (SAFİYE)

Merve Dizdar (GÜLBEN)

Alper Saldıran (UYGAR)

Metin Çoşkun (HİKMET)