Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile boşandığı eşi Gürhan Altundaşar'ın şaşırtan buluşması!

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geçen Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran oyuncu Merve Dizdar, meslektaşı Gülhan Altundaşar ile 3 yıl süren evliliğini geçtiğimiz haziran ayında noktalamıştı. Geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir araya gelen ikili akşam saatlerini birlikte geçirdi.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Merve Dizdar’ın yakınları, ikilinin dostluklarının devam ettiğini ve zaman zaman görüştüklerini söylerken Dizdar'ın adı kısa süre önce Masumlar Apartmanı'nda rol arkadaşı olan Uğur Uzunel’le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da iddiayı yalanlamıştı.

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Dizdar boşanmanın ardından çıkan 'ihanet' iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."