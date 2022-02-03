Matador ne demek, TDK'ya göre Matador kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matador ne demek? Matador TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matador kelimesi. Peki matador ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matador nedir, matador kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MATADOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matador kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Matador kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre matador kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğa güreşçisi

