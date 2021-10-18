Matah ne demek, TDK'ya göre Matah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Matah ne demek? Matah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi matah kelimesi. Peki matah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre matah nedir, matah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MATAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Matah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Matah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre matah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan, mal, eşya vb. için küçümseme yollu bir söz



MATAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadının çantası da matah bir şey değil zaten.

