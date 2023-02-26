Matan Hozez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matan Hozez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matan Hozez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matan Hozez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matan Hozez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matan Hozez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matan Hozez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matan Hozez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matan Hozez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matan Hozez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matan Hozez 12 Ağustos 1996 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da מתן חוזז şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matan Hozez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Matan Hozez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Matan Hozez'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matan Hozez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matan Hozez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Matan Hozez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matan Hozez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2016 yılında M. Tel Aviv

7 Eylül 2016 yılında H. Ashkelon

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

8 Ocak 2019 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

Matan Hozez kimdir

Matan Hozez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matan Hozez şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Matan Hozez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matan Hozez nereli

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