Matarr Ceesay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matarr Ceesay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matarr Ceesay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matarr Ceesay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matarr Ceesay 19 Ocak 2000 tarihinde Farafenni şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matarr Ceesay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Matarr Ceesay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Matarr Ceesay'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matarr Ceesay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matarr Ceesay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matarr Ceesay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matarr Ceesay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Casa Sports

5 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

Matarr Ceesay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matarr Ceesay şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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