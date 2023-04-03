Matas Latvys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Latvys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matas Latvys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matas Latvys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matas Latvys 14 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matas Latvys Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matas Latvys, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matas Latvys'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matas Latvys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matas Latvys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Riteriai B
Matas Latvys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matas Latvys şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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