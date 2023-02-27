Matas Ramanauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Ramanauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matas Ramanauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matas Ramanauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matas Ramanauskas 28 Haziran 2000 tarihinde Kedainiai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matas Ramanauskas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matas Ramanauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Matas Ramanauskas'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matas Ramanauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramanauskas_16/

Matas Ramanauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matas Ramanauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matas Ramanauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matas Ramanauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Riteriai

Matas Ramanauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matas Ramanauskas şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Matas Ramanauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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