Matas Vareika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Vareika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matas Vareika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matas Vareika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matas Vareika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Vareika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matas Vareika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Vareika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matas Vareika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matas Vareika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matas Vareika 27 Ocak 2000 tarihinde Jonava şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matas Vareika Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Matas Vareika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matas Vareika'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matas Vareika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vareika7/

Matas Vareika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matas Vareika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Matas Vareika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matas Vareika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zalgiris

Matas Vareika kimdir

Matas Vareika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matas Vareika şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NFA (-2018)

Matas Vareika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Matas Vareika nereli

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