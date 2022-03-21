Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı görev tanımı nedir, Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı ne iş yapar, Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı Tanımı;

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Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri-Gravür Baskı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.55

Meslek Adı :

Matbaacılık Teknikeri-Gravür

Baskı Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ambalaj kağıdı, duvar kağıdı, muşamba , pul , gravür basım işlerini tasarlayan ve basım işini yürüten kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Matbaacılık Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel kağıdın üzerini ışığa duyarlı emülsiyon ile kaplamak,

b) Kuruduktan sonra basılması istenen desenin filmini yerleştirmek,

c) Basılması istenmeyen kısımları tespit edip aside dayanıklı bir madde ile kaplamak,

d) Kalıba asidi yedirerek çukurcuklar oluşturmak,

e) Kalıpta oluşan çukurların mürekkep ile dolmasını sağlayarak baskıya geçmek,

f) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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