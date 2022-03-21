Matbaacılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matbaacılık Teknikeri görev tanımı nedir, Matbaacılık Teknikeri ne iş yapar, Matbaacılık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaacılık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaacılık Teknikeri Tanımı;

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Matbaacılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri Maaşları

Matbaacılık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.52

Meslek Adı :

Matbaacılık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Matbaada basım işini tasarlayan ve yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaa Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen işin orijinaline uygun basım işini gerçekleştirmek amacıyla planlama yapmak, kullanılacak malzemeyi hesaplamak ve temin etmek,

b) Tipo baskı yapmak için; harfleri dizmek, baskıda kullanılacak renkleri belirlemek, klişeleri kullanarak basım kalıbını hazırlamak, kalıbı çembere uygun şekilde yerleştirmek, kalıpları seçmek ve satır halinde dizmek, baskı makinesini çalıştırmak,

c) Ofset baskı için; negatif film rötuşlarını yapmak ve temizlemek, orijinaline göre filmin montajını yapmak, yapılan işlerin kalıbını çekmek ve kontrol etmek, baskıda kullanacağı uygun mürekkebi hazırlamak, mürekkep alıcı ve mürekkep verici merdaneleri ayarlayarak baskıya hazırlamak, ofset kauçuğunu hazırlamak , baskı plakasını makineye yerleştirmek, filmin istenilen malzeme üzerine tek renkli veya çok renkli baskısını yapmak,

d) Ambalaj kağıdı, duvar kağıdı, muşamba, pul, gravür basım işlerini tasarlamak, ve basım işini yürütmek,

e) Seriagrafi yöntemiyle cam, tahta, plastik vb. malzemeler üzerine baskı yapmak ,

f) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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