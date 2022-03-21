Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı görev tanımı nedir, Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı ne iş yapar, Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı Tanımı;

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Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.53

Meslek Adı :

Matbaacılık Teknikeri-Ofset Baskı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ofset baskı yöntemiyle yapılacak basım işlerini tasarlayan ve basım işini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaacılık Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basım için, gereken malzeme listesini hazırlamak ve malzemeyi temin etmek,

b) Negatif film rötuşlarını yapmak ve temizlemek,

c) Orijinaline göre filmin montajını yapmak, yapılan işlerin kalıbını çekmek ve kontrol etmek,

d) Baskıda kullanacağı uygun mürekkebi hazırlamak

e) Mürekkep alıcı ve mürekkep verici merdaneleri ayarlayarak baskıya hazırlamak

f) Ofset kauçuğunu hazırlamak ,

g) Baskı plakasını makinaya yerleştirmek, reprodüksiyon atölyesinden gelen filmin istenilen malzeme üzerine tek renkli veya çok renkli baskısını yapmak,

h) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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