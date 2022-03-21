Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi görev tanımı nedir, Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi ne iş yapar, Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Tanımı;

__

Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşları

Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.56

Meslek Adı :

Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Seriagrafi yöntemiyle cam, tahta, plastik vb. malzemeler üzerine baskı yapmak için basım işlerini tasarlayan ve yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Matbaacılık Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskı filmini çekmek, kalıbını hazırlamak ve kontrol etmek,

b) Uygun boyayı seçmek,

c) Şablonun üzerine mürekkep ve altına baskı malzemesi koyarak baskının gerçekleşmesini ve kurutma tezgahlarında kurumasını sağlamak,

d) Ürün üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kontrol etmek,

e) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?