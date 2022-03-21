Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Tanımı;
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Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşı Ne Kadar? 2022 Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi Maaşları
Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.56
Meslek Adı :
Matbaacılık Teknikeri-Seriagrafi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Seriagrafi yöntemiyle cam, tahta, plastik vb. malzemeler üzerine baskı yapmak için basım işlerini tasarlayan ve yürüten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Matbaacılık Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Baskı filmini çekmek, kalıbını hazırlamak ve kontrol etmek,
b) Uygun boyayı seçmek,
c) Şablonun üzerine mürekkep ve altına baskı malzemesi koyarak baskının gerçekleşmesini ve kurutma tezgahlarında kurumasını sağlamak,
d) Ürün üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kontrol etmek,
e) Araç gereçler ile çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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