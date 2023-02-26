Mate Abuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Abuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Abuladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Abuladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Abuladze 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მათე აბულაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Abuladze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mate Abuladze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Abuladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Abuladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Abuladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Abuladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Mate Abuladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Abuladze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mate Abuladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 24 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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