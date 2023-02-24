Mate Czingraber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Czingraber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Czingraber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Czingraber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mate Czingraber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Czingraber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Czingraber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Czingraber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Czingraber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Czingraber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Czingraber 13 Haziran 1997 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Czingraber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Mate Czingraber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mate Czingraber'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Czingraber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Czingraber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mate Czingraber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Czingraber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2011 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2014 yılında Haladás II

15 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

17 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2016 yılında Vasas FC

27 Temmuz 2016 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2017 yılında Vasas FC

7 Şubat 2018 yılında Soproni VSE

29 Ağustos 2018 yılında Pápai PFC

13 Eylül 2019 yılında Ózd FC

1 Ocak 2020 yılında Deutschkreutz

16 Temmuz 2020 yılında Mosonmagyaróvár

Mate Czingraber kimdir

Mate Czingraber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Czingraber şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Mate Czingraber nereli

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