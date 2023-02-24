Mate Fekete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Fekete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Fekete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Fekete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Fekete 22 Ağustos 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Fekete Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Fekete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Fekete'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Fekete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Fekete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Fekete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Fekete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında Budafoki MTE

1 Şubat 2022 yılında ESMTK

5 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Mate Fekete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Fekete şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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