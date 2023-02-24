Mate Katona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Katona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Katona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Katona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Katona 22 Haziran 1997 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Katona Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Mate Katona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Katona'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Katona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Katona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Katona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Katona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2009 yılında SC Sopron Jgd

8 Ağustos 2011 yılında MTK Budapest Alt

1 Ocak 2013 yılında MTK U17

1 Temmuz 2014 yılında MTK U19

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest

21 Ocak 2021 yılında Ferencváros

14 Ağustos 2021 yılında Soroksár

31 Aralık 2021 yılında Ferencváros

14 Şubat 2022 yılında Soroksár

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros

Mate Katona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Katona şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mate Katona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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