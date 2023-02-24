Mate Kotula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Kotula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Kotula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Kotula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Kotula 18 Ekim 2001 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Kotula Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Kotula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mate Kotula'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Kotula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Kotula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Kotula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Kotula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Ağustos 2018 yılında Szolnok U19

1 Temmuz 2019 yılında Szolnok

20 Temmuz 2020 yılında Mezőkövesd

21 Temmuz 2020 yılında Szolnok

30 Haziran 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında Mezőkövesd

31 Ağustos 2022 yılında Diósgyőr

31 Aralık 2022 yılında Mezőkövesd

24 Ocak 2023 yılında Dorog

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

Mate Kotula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Kotula şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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