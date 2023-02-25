Mate Kvirkvia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Kvirkvia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Kvirkvia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mate Kvirkvia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mate Kvirkvia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Kvirkvia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mate Kvirkvia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Kvirkvia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Kvirkvia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Kvirkvia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Kvirkvia 14 Haziran 1996 tarihinde Tsalenjikha şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მათე კვირკვია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Kvirkvia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Mate Kvirkvia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Kvirkvia'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Kvirkvia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Kvirkvia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mate Kvirkvia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Kvirkvia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında WIT Georgia

1 Şubat 2015 yılında FC Zestaponi

1 Temmuz 2015 yılında FC Dila

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Batumi

7 Temmuz 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2020 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2022 yılında FC Gagra

7 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Mate Kvirkvia kimdir

Mate Kvirkvia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Kvirkvia şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Mate Kvirkvia nereli

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