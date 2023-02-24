Mate Lasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Lasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Lasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Lasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Lasic 29 Mart 2002 tarihinde Siroki Brijeg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mate Zvonimir Lasić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Lasic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Mate Lasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Lasic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Lasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Lasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Lasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Lasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2021 yılında Siroki Brijeg

23 Şubat 2022 yılında NK Neretvanac

30 Haziran 2022 yılında Siroki Brijeg

10 Ağustos 2022 yılında HNK Tomislav T.

31 Mayıs 2023 yılında Siroki Brijeg

Mate Lasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Lasic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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