Mate Letica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Letica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Letica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Letica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Letica 26 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Letica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Letica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Letica'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Letica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Letica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Letica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Letica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında HNK Tomislav T.

26 Temmuz 2021 yılında NK Kamesnica Podhum

4 Mart 2022 yılında HNK Tomislav T.

Mate Letica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Letica şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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