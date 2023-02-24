Mate Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Olah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Olah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Olah 17 Eylül 1992 tarihinde Kiskunhalas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Oláh Máté Sándor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Olah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Olah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 31 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Mate Olah'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Olah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Olah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Olah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Olah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2009 yılında Kecskemét U19

9 Ağustos 2011 yılında Ferencváros II

1 Ağustos 2013 yılında Cegléd

17 Şubat 2014 yılında Maglódi TC

30 Haziran 2014 yılında Cegléd

31 Temmuz 2015 yılında Tiszakécske

Mate Olah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Olah şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mate Olah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Soltvadkerti TE (-2006)

Macaristan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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