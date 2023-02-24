Mate Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Papp 10 Mart 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Papp Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Papp, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 19 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mate Papp'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2005 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2006 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2007 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2009 yılında Ferencváros II

24 Temmuz 2013 yılında BFC Siófok

20 Temmuz 2015 yılında Budaörs

21 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

19 Temmuz 2018 yılında Dorog

Mate Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Papp şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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