Mate Patkai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Patkai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Patkai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Patkai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Patkai 6 Mart 1988 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Patkai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Mate Patkai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mate Patkai'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Patkai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Patkai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Patkai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Patkai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında MTK U17

1 Temmuz 2004 yılında MTK U19

1 Temmuz 2006 yılında MTK Budapest

21 Şubat 2012 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2015 yılında Videoton FC

22 Eylül 2020 yılında Vasas FC

Mate Patkai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Patkai şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mate Patkai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goldball FC (-2003)

Macaristan takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

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