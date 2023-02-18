Mate Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Pavlovic 2 Şubat 2003 tarihinde München şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mate Pavlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Pavlovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Pavlovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Pavlovic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mate Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U17

30 Ağu 2019 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

12 Temmuz 2021 yılında GAK 1902 II

2 Eylül 2022 yılında NK Dubrava ZG

Mate Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Pavlovic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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