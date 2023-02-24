Mate Sajban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Sajban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Sajban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Sajban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Sajban 19 Aralık 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Sajbán Máté Mihály şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Sajban Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Mate Sajban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mate Sajban'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mate Sajban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Sajban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Sajban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Sajban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2010 yılında Budaörsi SC U19

1 Temmuz 2012 yılında Budaörs

23 Temmuz 2019 yılında Mezőkövesd

24 Ocak 2020 yılında Paksi FC

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

6 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

Mate Sajban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Sajban şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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