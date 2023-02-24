Mate Somogyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Somogyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Somogyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Somogyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Somogyi 27 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Somogyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mate Somogyi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Somogyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Somogyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Somogyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Somogyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2013 yılında Pécsi MFC Alt.

5 Ağustos 2014 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

22 Ağustos 2016 yılında Pécsi MFC U19

1 Ocak 2017 yılında Pécsi MFC

26 Temmuz 2019 yılında Kozármisleny

Mate Somogyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Somogyi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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