Mate Sos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Sos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Sos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Sos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Sos 31 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Sos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Sos'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mate Sos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Sos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Sos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Sos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

1 Şubat 2022 yılında Diósgyőr II

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

22 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Mate Sos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Sos şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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