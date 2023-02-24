Mate Suto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Suto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Suto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Suto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Suto 2 Ekim 1996 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mate Šuto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Suto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Mate Suto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Suto'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mate Suto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Suto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mate Suto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Suto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Imotski

24 Ağustos 2015 yılında RNK Split

25 Ağustos 2015 yılında NK Imotski

30 Haziran 2016 yılında RNK Split

12 Ağustos 2016 yılında NK Imotski

13 Şubat 2017 yılında Hajduk Split II

27 Ocak 2019 yılında NK Lokomotiva

28 Ocak 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

31 Temmuz 2020 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Mate Suto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Suto şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Imotski

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.