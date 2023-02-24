Mate Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Szabo 26 Ocak 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Szabó Máté Norbert şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Szabo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Mate Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mate Szabo'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mate Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2011 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC II

7 Şubat 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC II

17 Temmuz 2019 yılında Budafoki MTE

4 Şubat 2022 yılında Szentlőrinc SE

25 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

Mate Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Szabo şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mate Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Budatétény SE (-2010)

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.