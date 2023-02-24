Mate Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Toth 20 Haziran 1998 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Toth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mate Toth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mate Toth'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mate Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U19

15 Temmuz 2016 yılında Haladás

17 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

31 Aralık 2018 yılında Haladás

1 Ocak 2019 yılında Mezőkövesd

31 Ağustos 2019 yılında Szeged

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

23 Temmuz 2021 yılında Haladás

Mate Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Toth şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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