Mate Tuboly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Tuboly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Tuboly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Tuboly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Tuboly 15 Eylül 2004 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Tuboly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfootmance GmbH yapmaktadır. Mate Tuboly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mate Tuboly'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mate Tuboly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Tuboly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Tuboly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Tuboly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vasas U17

3 Ağustos 2020 yılında Győr U19

1 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

Mate Tuboly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Tuboly şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mate Tuboly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Solymári SC (-2014)

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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