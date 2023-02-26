Mate Vatsadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Vatsadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Vatsadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Vatsadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Vatsadze 17 Aralık 1988 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მათე ვაწაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Vatsadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Vatsadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mate Vatsadze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mate Vatsadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Vatsadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Vatsadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Vatsadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2011 yılında Volga NN

1 Ocak 2012 yılında FC Dila

2 Eylül 2012 yılında Aarhus GF

10 Eylül 2016 yılında FC Locomotive

11 Ocak 2017 yılında Viborg FF

31 Ağustos 2017 yılında Silkeborg IF

5 Temmuz 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında Liepaja

1 Temmuz 2019 yılında Qizilqum

16 Ocak 2020 yılında AGMK Olmaliq

5 Ocak 2021 yılında Qizilqum

1 Ocak 2022 yılında FC Gagra

25 Haziran 2022 yılında Dinamo Batumi

Mate Vatsadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Vatsadze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mate Vatsadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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