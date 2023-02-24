Mate Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mate Vida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mate Vida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mate Vida 8 Mart 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mate Vida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mate Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mate Vida'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mate Vida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mate Vida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mate Vida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mate Vida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2012 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2013 yılında Vasas FC

3 Temmuz 2018 yılında Dunajska Streda

26 Ağustos 2021 yılında Vasas FC

Mate Vida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mate Vida şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mate Vida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Soltvadkerti TE (-2008)

Macaristan takımında 13 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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