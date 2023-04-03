Matei Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Manolache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matei Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matei Manolache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.