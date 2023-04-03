Matei Manolache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Manolache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matei Manolache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matei Manolache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matei Manolache {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matei Manolache Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matei Manolache, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matei Manolache'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matei Manolache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matei Manolache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matei Manolache şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Matei Manolache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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