Matei Moraru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Moraru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matei Moraru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matei Moraru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matei Moraru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Moraru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matei Moraru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Moraru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matei Moraru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matei Moraru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matei Moraru 31 Temmuz 2005 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Leonard Matei Moraru şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matei Moraru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matei Moraru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matei Moraru'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matei Moraru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matei Moraru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Matei Moraru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matei Moraru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2018 yılında Uni Cluj U19

30 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2019 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2020 yılında U Cluj

Matei Moraru kimdir

Matei Moraru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matei Moraru şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LPS Piatra Neamț, Luceafărul Cluj-Napoca

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Matei Moraru nereli

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