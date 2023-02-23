Matei Tanasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matei Tanasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matei Tanasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matei Tanasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matei Tanasa 8 Ekim 2005 tarihinde Iaşi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Matei Tănasă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matei Tanasa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matei Tanasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matei Tanasa'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matei Tanasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matei Tanasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matei Tanasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matei Tanasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matei Tanasa şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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