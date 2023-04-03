Matej Cechal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Cechal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Cechal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Cechal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Cechal 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Čechal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Cechal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Cechal'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Cechal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Cechal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Matej Cechal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Cechal şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Hradiště (2011 - 2015)
FC Písek (2015 - 2020)
AC Sparta Praha (2020 - )
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