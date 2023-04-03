Matej Cechal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Cechal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matej Cechal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Cechal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.