Matej Coz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Coz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Coz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Coz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Coz 6 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Coz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Coz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Coz'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Coz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Coz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Coz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Coz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında NK Domzale U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U19

1 Ağu 2020 yılında NK Svoboda

1 Temmuz 2021 yılında NK Brinje Grosuplje

Matej Coz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Coz şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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