Matej Curma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Curma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Curma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Curma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Curma 27 Mart 1996 tarihinde Pliešovce şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matej Čurma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Curma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Matej Curma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Curma'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Curma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Curma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Curma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Curma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liptovsky Mik.

31 Aralık 2015 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2016 yılında MFK Zvolen

1 Ocak 2016 yılında Ruzomberok B

30 Haziran 2016 yılında Ruzomberok B

1 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Trnava

Matej Curma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Curma şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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