Matej Delac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Delac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Delac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Delac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Delac 20 Ağu 1992 tarihinde Gornji Vakuf-Uskoplje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Delač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Delac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Matej Delac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Matej Delac'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matej Delac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Delac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matej Delac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Delac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2008 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea

1 Ağu 2010 yılında Vitesse

30 Haziran 2011 yılında Chelsea

1 Eylül 2011 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2012 yılında Chelsea

17 Temmuz 2012 yılında Vit. Guimarães

31 Aralık 2012 yılında Chelsea

10 Ocak 2013 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2013 yılında Chelsea

8 Temmuz 2013 yılında Vojvodina

31 Aralık 2013 yılında Chelsea

1 Ocak 2014 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

1 Eylül 2014 yılında AC Arles

26 Şubat 2015 yılında Chelsea

27 Şubat 2015 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

3 Ağu 2015 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2016 yılında Chelsea

22 Temmuz 2016 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

1 Temmuz 2018 yılında AC Horsens

Matej Delac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Delac şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Delac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Inter Zaprešić

Hırvatistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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