Matej Gresak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Gresak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Gresak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Gresak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Gresak 31 Mayıs 1999 tarihinde Tulčík şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matej Grešák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Gresak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hattrick Agency yapmaktadır. Matej Gresak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Gresak'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Gresak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Gresak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Gresak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Gresak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tatran Presov

5 Temmuz 2018 yılında FK Poprad

3 Şubat 2021 yılında Podbrezova

Matej Gresak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Gresak şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Matej Gresak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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