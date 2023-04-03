Matej Hodac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hodac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hodac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Hodac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Hodac 11 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Hodač (Šrejber) şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Hodac Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Hodac'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Hodac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Hodac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove U17
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Matej Hodac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Hodac şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Chlumec nad Cidlinou (2009 - 2013)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2013 - 2015)
FK Chlumec nad Cidlinou (2015 - 2016)
FC Hradec Králové (2016 - 2022)
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