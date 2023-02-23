Matej Hradecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hradecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hradecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hradecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hradecky 17 Nisan 1995 tarihinde Turku şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Finlandiya,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matej Hrádecký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hradecky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Hradecky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Hradecky'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Hradecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hradecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hradecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hradecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında TPS

16 Şubat 2016 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2019 yılında TPS

6 Mart 2020 yılında SJK Seinäjoki

12 Mart 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Matej Hradecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hradecky şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Matej Hradecky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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