Matej Hybs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hybs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hybs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hybs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hybs 3 Ocak 1993 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Hybš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hybs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Matej Hybs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Hybs'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Hybs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hybs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hybs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hybs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sparta Prag

29 Ağustos 2014 yılında Jihlava

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

21 Şubat 2016 yılında Jablonec

31 Aralık 2016 yılında Sparta Prag

6 Eylül 2017 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Viktoria Plzen

17 Ocak 2022 yılında Termalica

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

27 Temmuz 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Matej Hybs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hybs şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Hybs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Nižbor (1999 - 2003)SK Hořovice (2003 - 2008)AC Sparta Praha (2008 - 2011)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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