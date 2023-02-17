Matej Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Jukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Jukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Jukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Jukic 7 Nisan 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Jukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Jukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Jukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Jukic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Jukicboyu ve yaşı kaç

Matej Jukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Jukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Jukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Jukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U19

8 Ocak 2016 yılında RNK Split

31 Ocak 2017 yılında SC Freiburg II

20 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

26 Temmuz 2019 yılında NK Dugopolje

25 Eylül 2020 yılında Slaven Belupo

8 Şubat 2021 yılında Croat. Zmijavci

20 Temmuz 2021 yılında NK Solin

1 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

Matej Jukic kimdir

Matej Jukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Jukic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hajduk Split

Matej Jukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Matej Jukic nereli

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