Matej Kochan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Kochan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Kochan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Kochan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Kochan 21 Kasım 1992 tarihinde Brezno şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Kochan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Matej Kochan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Matej Kochan'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Kochan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Kochan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Kochan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Kochan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2017 yılında Ruzomberok

Matej Kochan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Kochan şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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