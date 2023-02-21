Matej Koubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Koubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Koubek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Koubek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Koubek 10 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Koubek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Matej Koubek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Koubek'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Koubek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Koubek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Koubek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Koubek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

14 Ağustos 2019 yılında Jihlava

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

14 Ağustos 2020 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2021 yılında Bohemians 1905

8 Eylül 2022 yılında Hradec Kralove

Matej Koubek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Koubek şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Tempo Praha (2006 - 2007)SK Slavia Praha (2007)FC Tempo Praha (2008)Bohemians Praha 1905 (2008 - 2018)

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